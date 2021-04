Taimsoo: nendest, kel olümpiapääset pole, oleme kõige kiiremad

"Sõit oli küllaltki plaanipärane, küll aga andsime teisel viiesajal natuke rohkem ära kui meile oleks meeldinud," kommenteeris Taimsoo etteastet Vikerraadiole. "Aga see ei tähenda seda, et oleksime põnnama löönud."

"Näha oli, et vahe eespool olevate paatkondadega hakkab minema pikemaks, aga nagu kokku lepitud sai - 700 meetrit enne lõppu paneme hoogu juurde ja sõidame kuni lõpuni tõusvas joones. See meil ka õnnestus ja autasuks korralik tulemus."

"Me kindlasti esimese poole proovisime sõita kiiremini, aga tuleb välja, et kõikidel teistel oli sama plaan," jätkas Taimsoo. "Esimene tuhat läks väga kiireks. Selge oli, et me täna ei jõua esikoha eest võidelda."

"Kõige tähtsam on see, et eelmise ja üle-eelmise aasta kümnesekundilised kaotused on nüüd kahanenud nelja peale. See tähendab seda, et oleme õiges suunas ja teeme õiget asja õigesti. Tahaksin loomulikult arvata, et suudame veel paremini."

Olümpiamängude kvalifikatsioonivõistluseni jääb viis nädalat. Itaalial ja Hollandil on pilet käes. Ülejäänutest oli Eesti paat EM-il parem. "Muidugi meie varasuvine põhifookus on olümpia kvalifikatsiooniregatil. Kõige tähtsam teadmine, mida siit Euroopa meistrivõistlustelt kaasa võtta, on kindlasti see, et siin võistelnud paatidest nendest, kel olümpiapääset ei ole, oleme meie kõige kiiremad."

"See annab tervele meeskonnale ja kõigile, kes meiega seotud on, kõvasti enesekindlust ja lootusrikast pilku tulevikku. Ma arvan, et medal näitab seda, et oleme tagasi suures mängus. Muidugi tuleb spordis ikka raskemaid aegu ette, aga kuna nii mõnelgi mehel on võib-olla käes viimane hooaeg, siis tuleb sellest võtta absoluutne maksimum ja hetkel saab tõdeda, et oleme õigel teel."