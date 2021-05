Taimsoo: emotsioonid on väga head, aga ennekõike teeme tööd OM-pileti nimel

"Emotsioonid on kahtlemata väga head. Minu, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udami jaoks on see esimene MK-etapivõit. Tõnu Endreksonile seekord küll viies, aga tasub silmas pidada, et tema viimane võit oli aastast 2007. Võib öelda, et kõigile praktiliselt esmakordne kogemus," rääkis Taimsoo intervjuus ERR-ile. "Peale Euroopa meistrivõistluseid oli selge, et minek on päris hea, tunne on hea, meeskondlikult töötame päris hästi kokku. Vaatamata headele tulemustele on meie mõtted suunatud OM-lisakvalifikatsioonile paari nädala pärast. Ennekõike teeme tööd selle nimel."

Paarisaeruline neljapaat oli parim ka reedel peetud eelsõidus. "Eelsõit oli eraldistardist ja küllaltki raske katsumus individuaalselt igale sportlasele ja meeskonnale tervikuna, kuna kõrval teisi konkurente pole. Intervall on 30-45 sekundit ja siis peab end ise suutma väga palju motiveerida, et hoida kiirus ja tõmme korras ning lõpuni pingutada. Kaasaarvatud ka lõpusprint, väga korralik start ja kõik elemendid, mis sõidu juurde käivad," kirjeldas Taimsoo. "Sellele vaatamata oli meil eile kindel plaan teha endast kõik olenev, et eelsõit ära võita, kuna info hakkas liikuma, et tõenäoliselt tehakse finaalid laupäeval, mis tähendas seda, et vahesõidud on planeeritud reede õhtuks ja seda me kohe kindlasti teha ei tahtnud. Mina eelistan ühte sõitu päevas ja Tõnu ka. Selles osas oli meil eesmärk kindel."

"Tänane sõit oli väga edukas. Plaan oli küllaltki lihtne. Me oleme väga suurt rõhku sel aastal pannud kõigil kolmel kuul, mis me oleme vee peal olnud, sellele, et hoida tehnilist tööd korras, hoida paadi hoog hea, mitte ennast sõidu esimeses pooles lukku ära tõmmata. Need elemendid on näidanud EM-i näitel ja trennides, et hakkame kohanema ja saame hakkama ka uue treeneri nägemuse elluviimisel. Meie plaan oli teha kindel start, võtta oma rütm kätte, esimese 1000 kindlasti olla pundis sees. Isiklikult ootasin, et Saksamaa teeb kiirema stardi, aga õnneks seekord veel mitte. Poolakad olid terve aja küllaltki lähedal ja umbes 1000 meetri peal hakkasin aru saama, et nad hakkavad kukkuma ja ramm hakkab otsa saama ning eks tundsin, et me oleme suutnud väga ergonoomiliselt esimese poole sõita ja teiseks pooleks on meeskonnal veel varu kõvasti," rääkis Taimsoo. "Ütlesin umbes 750 meetrit enne lõppu üle õla meestele, et kaks minutit ja kõik teadsid, mis see tähendab ning hakkasid panema. Tõnu, Allar ja Jüri kõik ergutasid mingil hetkel meeskonda rohkem pingutama, saime väga hea mineku ja tõeline meeskonnatöö."

Eesti koondis võitis finaalsõidu ajaga 5.48,03, edestades Poolat (5.49,03) ja Saksamaad (5.49,65). "EM-il võitsime kaPoolat sekundiga, eile võitsime sekundiga ja nagu täna aru sain, siis võitsime jälle sekundiga. Oleme olnud päris mitu võistlust ja sõitu järjest väga lähestikku. Ühtki konkurenti alahinnata ei saa," tõdes Taimsoo. "Nagu tavaks on, siis igal riigil on oma sõidujoonis ja neil on see olnud selline, et nad esimest poolt sõidust alustavad natuke kiiremini kui meie, aga samas mitte nii kiiresti kui itaallased, hollandlased või Saksamaa mõnikord, kui neil on hea minek. Me proovisime keskenduda oma tööle ja täiesti siiralt võib öelda, et hea meel on, et me poolakad lõpuks ära tõime. Saime neist mööda ja ka väärt autasu selle eest."

Paari nädala pärast toimub Šveitsis Luzernis OM-kvalifikatsioonvõistlus, kus on viimane võimalus teenida pilet suvisele suursündmusele. Kahele OM-pääsmele pretendeerivad veel USA, Tšehhi, Ukraina, Venemaa, Leedu ja Uus-Meremaa.

"Planeerisime peale MK-etappi tulla nädalaks koju Viljandisse laagrisse, aga et ennetada igasuguseid komplikatsioone, mis võivad praegusel ajal reisimisega tekkida, siis otsustasime, et jääme ikkagi Horvaatiasse laagrisse. Kuna koht on meile tuttav, siis oleme siin 12. maini ja peale seda liigume otse Luzerni," lisas Taimsoo.