Nelja aasta tagune Euroopa meistrivõistluste hõbe olümpiakiirlaskmises Peeter Olesk võitis möödunud reedel Indias esimest korda MK-etapi, millega lunastas pääsme Tokyo olümpiale. Pooleaastane võistluspaus vormi ei mõjutanud.

"Ühtegi vahevõistlust ei olnud ja ei teadnud nii enda ega konkurentide võistlustaset. Trennitase on ikkagi enam-vähem samas kandis, aga just võistlustase on see, mis oli suure küsimärgi all," lausus värske MK-etapivõitja.

Kuigi olümpiapääsme jahtimine lükkus aasta võrra edasi, hindab Olesk olukorda pigem positiivselt, sest kindlust oli seekord rohkem.

"Pigem oli isegi suurem enesekindlus. Teadsin, mida lähen tegema ja suutsin sellele keskenduda. Väga kindel ma siiski ei olnud, aga kindlam kui varasemalt. Oli tore üllatus," tunnistas Olesk.

Esimest korda 27-aastane Olesk olümpiamängudele ei lähe, sest viis aastat tagasi Rio de Janeiros on olümpiakogemus juba saadud. Sportlane usub, et seekord on ta emotsionaalselt rohkem valmis, kuigi nii suure tähelepanu all olemist on võimatu eelnevalt harjutada.

"Kui trenni poolest või laskmise poolest ei ole ma palju arenenud, siis äkki olen inimesena rohkem arenenud, vanemaks ja targemaks saanud. Vau-efekt on kindlasti olemas, kuna meedia tähelepanu on olümpiamängudega ikkagi väga suur ja sellega peab arvestama. Esimene kogemus on aga käes ja kindlasti olen seekord targem."

Nagu ka Olesk, osaleb enamik olümpiakoha saanuid Euroopa meistrivõistlustel ning enne Tokyot ongi eesmärk seal oma parim teha.

"Plaan on valmistuda Euroopa meistrivõistlusteks. Hetkel ei ole veel sada protsenti kindel, millistes harjutustes ma seal osalen, kuna ka 10 m õhupüstol on edasi lükatud maikuusse. Teeme, mis jaksame ja loodame parimat."