MK-etapi võitnud Olesk: tase olümpial on enam-vähem samasse kanti

Laskja Peeter Olesk võitis reedel New Delhis peetud olümpiakiirlaskmise MK-etapi, tagades sellega koha Tokyo olümpiamängudel.

"Võistlus läks üpris hästi. Sain esimesel päeval hea edu ja tulemuse. Teisel päeval kerge komistus, aga pääsesin finaali. Tase oli üsnagi ootuspärane, samasugune nagu enne koroonaviiruse lainet. Teadsin, et pean laskma enam-vähem sellise tulemuse ja õnneks läks hästi ning see tulemus ka tuli," kommenteeris Olesk enda võistlust Vikerraadiole.

"Olümpiapilet oli kogu põhjus, miks siia MK-etapile sai tuldud. See mõte, et kui võita, on olümpiamängude pääse olemas, oli kogu aeg kuklas. Kuna esikoht annab nii palju MK-punkte, siis ainus viis sinna pääseda oli võita," lisas Olesk.

"Olümpiapääsmega inimesi siin etapil ei osalenud, kuid tase olümpial on enam-vähem samasse kanti. Põhivõistlusel peab võib-olla pingutama rohkem ja finaalis tuleb võiduks paremini lasta."

Olesk osales ka eelmistel olümpiamängudel, saades 2016. aastal Rio de Janeiros 25. koha.

"Kindlasti [tahaks Rio tulemust parandada], aga ennustama on veel vara hakata. Vaatame, kuidas järgnevad võistlused kujunevad ja mis teiste tase on. Hetkel ei tea, milline tase on, sest ühtegi võistlust pole olnud," tunnistas Olesk.

Enne suviseid Tokyo olümpiamänge ootavad 27-aastast Oleskit ees veel mõningad mõõduvõtud.

"Kindlasti peaks [enne olümpiat] toimuma Euroopa meistrivõistlused, kus on ka enamus olümpiakoha saanuid olemas. Samuti peaks toimuma üks MK-etapp Münchenis, kus on ka suur osavõtt."