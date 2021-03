Böl oli kolme tiiru järel MK-sarja üldarvestuse mõttes peakonkurent Lägreidi ees enam kui minutilise eduga, kuid eksis viimases tiirus koguni kolm korda. Lägreid lasi neljandas tiirus kiirelt ja puhtalt ja võttis võidu.

Enne pühapäevast hooaja viimast sõitu lahutab Böd ja Lägreidi MK-sarjas vaid neli silma - Böl on 1038 ja Lägreidil 1034 punkti. Kolmas on 915 silmaga prantslane Quentin Fillon Maillet. MK-sarja punktisüsteem on küll selline, et neli kehvemat tulemust lahutatakse maha, mis annab Lägreidile napi ühepunktise paremuse.

Jälitussõidu arvestuses võitis Lägreid, kuigi nii tema kui ka Bö teenisid võrdselt 306 punkti.

Kaheksa hulka sõitsid laupäeval veel rootslane Sebastian Samuelsson (6; +51,1), sakslane Erik Lesser (2; +56,3), rootslane Martin Ponsiluoma (4; +1.02,5), norralane Vetle Sjaastad Christiansen (3; +1.14,0) ja austerlane Felix Leitner (2; +1.22,2).

Eesti laskesuusatajad jälitussõitu ei pääsenud.

Enne võistlust:

Meeste MK-sarja üldarvestuses on hooaja viimaste sõitude eel seis põnev, sest tiitlikaitsjast liidrit Johannes Thingnes Böd ja norralase kaasmaalast Sturla Holm Lägreidi lahutab kõigest 15 punkti. Täna pääseb Lägreid rajale kuuendana (+32,0) ning Bö seitsmendana (+46,0).

Esimesena pääseb rajale sprindis triumfeerinud itaallane Lukas Hofer. Talle järgnevad rootslane Sebastian Samuelsson (+4,0) ja norralane Tarjei Bö (+14,0).

