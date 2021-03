Lägreid suurest duellist Böga: tahame mõlemad kristallgloobust!

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimased distantsid muudab Östersundis põnevaks punktiseis meeste üldarvestuses. Enne laupäevast jälitussõitu ja pühapäevast ühisstardist sõitu on esikohal oleva Johannes Thingnes Bö edu kaasmaalase Sturla Holm Lägreidi ees vaid viis punkti.

Reedel oli nulliga lasknud Lägreid 10 km sprindidistantsil kuues ja Bö seitsmes, meeste vahe oli 15,8 sekundit. Sealjuures tegi Bö kaks möödalasku.

Sturla, selles suures duellis Johannesega jäid täna peale sina. Räägi oma võistlusest, kui see raske oli?

See oli väga keeruline! Üritasin hästi alustada, aga kaotasin esimesel ringil palju sekundeid. Avastasin kiiresti, et täna ei olnud mu vorm parimate killast ja pidin töö ära tegema lasketiirus. Tegingi seda kümne tabamusega. Üldiselt olen võistlusega rahul, kuigi see ei olnud perfektne. Mul oli õnne, et jäin Johannese ette.

Kui värskena sa end üldiselt tunned? Need on hooaja viimased võistlused, hooaeg on olnud pikk - kuidas end tunned?

Ausalt öeldes olen päris väsinud! Ootan selle nädalavahetuse järel puhkust, aga tean, et kaks sõitu on veel jäänud ja peaksin olema võimeline neile keskenduma.

Pärast sellist hooaega on kõik veel juhtuda võiv kindlasti boonuseks, aga kui palju on see duell sel nädalal sinu mõtteis olnud?

Loomulikult mõtled sellele. Loodan, et mul avaneb karjääri jooksul veel võimalus MK-üldvõidu eest võidelda, aga kunagi ei tea. Praegu on mul see võimalus ja muidugi mõtlen sellele, annan endast parima. See on mul ajusopis, aga ma ei taha sel lasta mu mõtteid domineerida ega mult energiat röövida.

Lõpetuseks: kui palju sellest Johannesega räägid?

Räägime sellest kogu aeg, aga see on vaid sõbralik rivaalitsemine. Mõlemad tahame gloobust, tema on ehk favoriidiks, sest ta on tugevam! Täna tegi ta aga kaks möödalasku ja mina jäin peale. See on põnev duell.

***

Johannes, selles suures duellis jäid vaid ühe koha võrra Sturlast tahapoole. Kirjelda oma sõitu.

Kahe möödalasuga on mul õnne, et sellise koha saavutasin. Jälitussõidus on võimalused olemas, ootan järgmisi sõite.

Reguleerisid enne tänast võistlust veidi relva. Kas tundsid end seetõttu mugavamalt kui viimastel võistlustel?

On raske end hästi tunda, kui lased nädalast nädalasse väga kehvasti. Üritan endast parimat anda, see ei ole kerge, aga tahan jätkata.

Kui stressirohke duell Lägreidiga on?

Alati on võimalus ja kuigi minu kolm viimast sprinti on väga kehvad olnud, olen teinud head jälitussõidud ja tahan homme selle heastada.