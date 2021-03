Talihärm: laskmise üle oli kõige parem meel

Talihärm läbis mõlemad tiirud puhtalt ja kuigi suusavorm oli veidi tagasihoidlikum kui mõne nädala eest, piisas selleks elu parimaks kohaks.

"Laskmise üle on kõige parem meel. Muli oli selline kolme needus ja see sai lõhutud," lausus Talihärm ERR-ile ja tunnistas, et esimeses tiirus oli ka õnne. "Kõlas ka niimoodi, et nad olid äärepeal - sellest häälest on enam-vähem muulda. Aga jumal tänatud, et kukkusid."

"Täna rajal nii hästi ei tulnud kui eelmistel või üleeelmistel nädalatel. Aga midagi hullu ka ei olnud," jätkas 27-aastane laskesuusatajat. "Viimasel ringil tiim ergutas nii hullult, et panin kõik välja lihtsalt."

"Otseselt kripeldama ei jäänud, pigem on hea meel. Null-nulliga päeva üle saab kindlasti õnnelik olla."

Edukas sõit tõstis ka šansse pääseda pühapäeval hooaja viimasele ühisstardist sõidule. Eelnevalt tuleb aga laupäeval sõita jälitussõitu.

"Eks ma ikka loodan ja mõtlen sellele [ühisstardist sõidule], aga homne on veel ees ja eks siis näis. Ma arvan ,et see ei ole peamine, mis mul peas on. Üritan keskenduda ikkagi tegevusele."