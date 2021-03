27-aastane Talihärm läbis mõlemad tiirud puhtalt ja kaotas sõidu võitnud norralannale Tiril Eckhoffile (1; 18.44,6) lõpuks 44,1 sekundiga.

Talihärma senise karjääri parim koht pärineb samuti Östersundist, kus ta oli 2019. aasta MM-il sprindis 20. Maailmameistrivõistlused kuuluvad laskesuusatamises ka MK-sarja arvestusse.

Teistest eestlannadest oli Regina Oja 71. (2; +2.06,1), Susan Külm 77. (1; +2.20,9) ja Kadri Lehtla 85. (1; +2.33,3).

Seitsmenda MK-sarja sprindi järjest võitnud Eckhoff kaotas viimase tiiru järel itaallannale Dorothea Wiererile 5,5 sekundiga, aga suutis lõpuks 2,5 sekundiga peale jääda. Wierer läbis mõlemad tiirud puhtalt.

Kolmandaks tuli teine norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (0; +6,7) ning esikuuikusse mahtusid ka prantslanna Anais Chevalier-Bouchet (1; +15,4), austerlanna Lisa Theresa Hauser (1; +16,4) ja norralanna Marte Olsbu Röiseland (1; +18,2).

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 102 naist, teiste seas ka eestlannad Johanna Talihärm (number 29), Regina Oja (52), Kadri Lehtla (75) ja Susan Külm (91).

MK-sarja üldvõidu kindlustanud norralanna Tiril Eckhoff on võitnud neli võistlust järjest ja sprindis on ta seda suutnud lausa kuus korda järjest, sealhulgas Pokljuka maailmameistrivõistlustel. Täna stardib Eckhoff numbri all 55.

Kaks korda on sel hooajal sprindi võitnud veel rootslanna Hanna Öberg (1) ja ühe korra valgevenelanna Dzinara Alimbekava (3).