MK-sarja direktor: tuuleiilid lennutasid segamini pool staadionit

"Östersundis on ütlemine "uus draama iga päev". Meil on nüüd hooaja viimasel päeval draama, aga ilmaennustus oli täiesti õige," rääkis MK-sarja võistluse direktor Borut Nunar intervjuus ERR-ile. "Meil on olnud üsna põnev öö ja hommik väga tugevate tuuleiilidega, mis lõi segamini pool staadionit. Kuid olukord on minemas paremaks ja ilmaennustus annab teada, et pärastlõuna peaks olema oluliselt parem, kui see oli hommikul. Tunneme, et olukord on juba parem kui neli tundi tagasi."

Kui keeruline oli olukord pühapäeva hommikul võrreldes laupäevaga? "Ütleksin alustuseks, et eile olid naised need, kes kannatasid tuulega enim. Meeste võistlus ei olnud mingile ekstreemsusele lähedal. See oli väljakutseid pakkuv, mida laskesuusatamine on alati tuulega, kuid oleme praegu lähedal olukorrale, mis oli eile naiste sõidus," jätkas Nunar. "Usume, et see olukord tuleb siiski parem ja tahame, et need olud oleksid nagu eile meeste sõidus olid. Ilmaennustus ütleb, et see nii on. Oleme optimistlikud, aga tuult välja lülitada me ei saa."

Milline on hetkel staadioni seisukord? "Suurimaks probleemiks on alati kõik aiad ja reklaamplakatid raja ääres, mis võtavad tuule alla. Kui sul on lagedatel aladel kruvitud rajapiirded, siis tuul on seal väga vali. Praktiliselt kõik aiad, mis eile pärastlõunal seisid, olid täna lumes. Seda on ka varem juhtunud, see pole midagi uut. Lihtsalt nüüd on väga palju tööd vaja teha," kirjeldas Nunar. "Esiteks peab areen olema kõigi jaoks turvaline. Mitte ainult sportlastele vaid kõigile. Meile ei meeldi lendavad rasked objektid. See on meie prioriteet. Korraldajad tegid väga head tööd, et kõik taas ära parandada. Me oleme praegu ka kohandamas mõningaid aedu. Meil saavad staadionil olema ainult hädavajalikud asjad. Kõik muu eemaldame."

Praegu lükati võistlused lihtsalt edasi. Mis oleks pidanud juhtuma, et võistlused oleksid ära jäetud? "Esiteks. Alati kui võistlusrajatis ei ole turvaline, jookseme kõik metsa. Kui meil on olukord, et kõik ei ole kontrolli all, siis on olukord lähedal võistluste ära jätmisele. Kõik, kes töötavad võistlusrajatisel, peavad olema kaitstud," ütles Nunar. "Teiseks peavad sportlaste sooritused ületama ilmastikutingimusi. See tähendab, et nad suudavad oma sooritustes üle olla keerulistest tingimustest. Et ei oleks võimatu või täielik loterii märgile pihta saamisega. Kui need kõik tingimused kokku löövad, siis oleme olukorras, kus võistlus tuleb tühistada. Kui tingimused on turvalised ja sportlased saavad teha oma tööd, kaasa arvatud väljakutseid nõudvas olukorras, siis saame võistluse ära korraldada."

Kas korraldajad teevad nüüd veel mingil hetkel mõne koosoleku või otsuse "Koosolekud on käimas praktiliselt iga minut, sest oleme kõik staadionil ja monitoorime olukorda. Meil on inimesed üle kogu rajatise. Kui me kõik mõistame, et olukord igal raja osal läheb aina hullemaks või me ei saa midagi parandada, siis on otseloomulikult meil aeg taas koguneda ja teha uus plaan ning kõiki sellest informeerida," lisas Nunar.

Kui keeruline tegelikult igasugune stardiaegade ümbermuutmine on? "Oleme otseülekannete spordiala. Üritame alati jääda olukorda, et meie võistlusi näidatakse televisiooni otsepildis, kes meid kajastavad. See on alati asi, millele me peame mõtlema," nentis Nunar. "Kui meil oleks lihtsalt sport, siis oleks kõik üsna lihtne, sest siis saaksime alustada praktiliselt igal ajal. Me peame seda arvesse võtma, et ka meie partnerid oleksid rahul. Oleme otsetelevisiooni sport, elame oma lepingutest ja see kõik on omavahel seotud. Ka täna hommikul toimus palju meie suurimate partneritega, kas saame seda teha või mitte. Samuti, millised muud spordialad üle kogu maailma on praegu vaja televisioonis ära näidata. Lisaks kas leiame ajaraami oma võistlusele? Eriti olukorras, kus meil meeste konkurentsis on ees ootamas väga oluline võistlus. Paljud pusletükid peavad kokku saama, kui meil on uued stardiajad."

Kui korraldajad teevad selliseid otsuseid, siis kas nad räägivad selle läbi ka sportlastega? "Ametliku otsuse teeb alati võistluste žürii. Seal on ka treenerid, kes on tiimide esindajad. Usun, et kõik treenerid räägivad ka sportlastega," ütles Nunar. "Sellegipoolest on meil alati sportlaste hääled selles olemas. Meie uks on kõigi jaoks avatud. Sellistel päevadel on siiski meie peamiseks partneriks võistluste žürii. Kui meil on nendega kokkulepe olemas, siis me teeme järgmised sammud."