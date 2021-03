Võimu üleminek isalt pojale Valgevenet ROK-i silmis ei rehabiliteeri

Valgevene riigijuht Aleksandr Lukašenko pidas alates 1997. aastast ühtlasi ka riigi olümpiakomitee presidendi ametit, aga langes mullu detsembris ROK-i sanktsioonide alla.

Olümpiajuhtidele ei meeldinud asjaolu, et Valgevene sportlased pole eelmisel aastal alanud poliitilistes rahutustes piisavalt kaitstud. Nimelt on võimud riigis karistanud ka tippsportlasi, kes on avaldanud toetust Valgevene opositsioonilistele jõududele.

Seetõttu otsustati mullu detsembris keelata Aleksandr ja Viktor Lukašenkol olümpiamängudele tulla. Samuti peatati Valgevene olümpiakomiteele erinevad maksed, välja arvatud need, mis otseselt toetavad sportlaste olümpiamängudele kvalifitseerumist.

26. veebruaril vahetas Viktor oma isa olümpiakomitee presidendina välja, aga kuna ka tema oli juba varem langenud ROK-i sanktsioonide alla, siis langetas ROK-i juhtkond ettearvatult otsuse, mille järgi Viktor Lukašenkot tema ametis ei tunnustata ja Valgevene olümpiakomitee õigusi ei taastata.