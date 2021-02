Hädas Schalke võib e-spordi võistkonna müügist teenida 20 miljonit eurot

Schalke on Bundesligas käesoleval hooajal võitnud ainult ühe mängu ning asub liigatabelis 22 vooru järel üheksa punktiga viimasel kohal. Üleminekumängudele viivast 16. kohast lahutab ajaloolist klubi praegu samuti üheksa silma.

Koroonapandeemia tõttu on Schalke sattunud ka rahalistesse raskustesse ja olukorda ei tee kergemaks seegi, et mullu suvel lahkus erinevate skandaalide tõttu klubi juurest kauaaegne omanik, miljardär Clemens Tönnies. Deutsche Welle sõnul ulatuvad Schalke võlad juba 250 miljoni euroni.

L'Equipe kirjutab, et finantsraskuste leevendamiseks on Schalke nüüd valmis müüma üht oma e-spordi võistkonda. Nimelt kuulub Schalke videomängu "League of Legends" eliitseltskonda ehk liigasse LEC ja ajalehe sõnul on tiimi koha väärtus ligi 20 miljonit eurot.

Eelmisel suvel vaatas LEC-i hooaja lõpetanud G2 Esportsi ja Fnaticu vahelist finaali keskmiselt 820 000 inimest minutis.