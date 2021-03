Haalandi kahest väravast Lewandowski kolme vastu ei piisanud

Külalismeeskond tegi võimsa alguse, kui juba üheksandaks minutiks mindi kohtumist 2:0 juhtima. Mõlema värava autoriks märgiti Norra staar Erling Braut Haaland.

Bayern taastus nukrast algusest aga ruttu ning poolajale mindi juba 2:2 viigiseisul, esmalt oli Robert Lewandowski täpne 26. minutil ning realiseeris seejärel 44. minutil penalti. Võidu kindlustas tiitlikaitsja kohtumise viimastel minutitel, kui 88. minutil viis Leon Goretzka Bayerni juhtima ja 90. minutil vormistas Lewandowski oma kübaratriki.

Teise järjestikuse võidu saanud Bayern on kogunud 55 punkti ja jätkab tabeliliidrina, laupäeval oma võiduseeria kuuemänguliseks pikendanud Leipzigil on teisena 53 punkti. Dortmund on 39 punktiga kuues.

Teised tulemused:

Mönchengladbachi Borussia - Bayer 0:1

Frankfurt - Stuttgart 1:1

Freiburg - Leipzig 0:3

Hertha - Augsburg 2:1

Hoffenheim - Wolfsburg 2:1