Zahkna ühest trahvist: kaotasin murdosa sekundiks keskendumise

"Sõidus läksin alguses teadlikult kaotust korjama. Läksin hästi rahulikult, kuna olen selgusele saanud, milline mu sõiduvorm on. Läksin laskmise peale välja nagu ka enne starti ütlesin. Üpris kindlad nullid sain. Hea meel, et viimasesse tiiru jõudsin kolme nulliga all. See oli natuke teistsugune närvide mäng, kui tavaliselt on olnud, kui olen eelnevates tiirudes juba trahvi kirja saanud," rääkis Zahkna intervjuus ERR-ile.

"Tõmbasin natuke hoo peale, kaotasin murdosa sekundiks keskendumise ja väga kahju oli sellest möödalasust. Praegu olen neli järjestikust individuaali teinud läbi ühe trahviga. Päris mõnus on tulla sellise teistsuguse mängu peale viimasesse tiiru. Praegu oli see selline kooliraha maksmine. Võimekuse poolest oleksin olnud võimeline nulli laskma, aga ma pole kunagi niimoodi kolme nulli pealt viimasesse tiiru tulnud. Hea võistlus, aga ideaalset laskmist ei tulnud. Nii lähedale jäi."