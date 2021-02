Tobreluts paarissegateatesõidu valikust: lihtsalt see otsus ei tule

Siiani on MM-il parimaid tulemusi näidanud Johanna Talihärm, kes pole seni paarissegateatesõidus osalenud. Kas valituks võib osutuda tema? "Selline plaan on Johanna sõitma panna, aga Regina tegelikult võidab tiirus laskekiiruselt sama palju, kui rajal kaotab. Mul seda otsust veel pole, mul tuleb see tänase päeva jooksul teha, homme on ülesandmine. Lihtsalt see otsus ei tule," tunnistas Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Naiste 15 km tavadistantsil pälvis Talihärm 30., Oja oli 62. ja Tuuli Tomingas 75. koha. Kuidas võtab Tobreluts kokku naiste võistluse?

"Johanna esimesed kaks tiiru - väiksed eksimused, eriti oli püstitiirust kahju. Viimase lasi natuke paremale mööda, selles mõttes 90% tabamus, kindlasti ei saa pettuda. Tiirus sai väga hästi hakkama, rajal ei olnud päris see, mis eelneval kahel päeval. Kindlasti väga hea esitus," ütles Tobreluts.

"Regina lamades esimene tiir tuli väga hästi ja teine lamadestiir.. mingil põhjusel terve tiir kella kuue peal. Tehniliselt hästi sooritatud, aga võrreldes pealelaskmisega tulid märkidele varjud ja see võib-olla mõjutas. Kogu seeria oli all ja need, mis tabasid olid napilt sees ja kaks mööda. Kaks trahvi ühes tiirus on palju. Suutis kontrollitud lasta ja tehniliselt hästi," jätkas Tobreluts.

"Tuuli puhul - see vana saabas lihtsalt ei sobi Tuuli jalale ning probleem on süvenenud ja hullemaks läinud. Ta on oodanud uusi saapaid, aga jah. Eile võttis teise saapa, aga see vajab ka sissesõitmist. Kohe oli tunda, et need lihased, mis pingesse lähevad, said sõidu ajal rohkem puhkust. Ilmselt see ei ole ainus põhjus. Parim seis on ilmselt möödas. Nüüd tuleb avada treeningpäevik ja vaadata, kus mida. Kui sõita sellise enesetundega selliseid sõite, siis tuleviku osas lootust on," lisas Tobreluts.