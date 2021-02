Ader MM-ist: laskesuusatamise mull püsib väga hästi

"Peame arvestama sellega, et kogu võistluspaiga territooriumil, ka õues, ka ihuüksi metsas, peab liikuma maskiga. Nii läheb see lõpuni välja, erandeid ei tehta. Sportlastele lähedale ei saa, intervjuud tuleb teha nii-öelda üle aia, me ulatame sportlastele pikema varrega mikrofoni ja nemad räägivad," selgitas Tiisler Pokljuka MM-i eripärasid.

"Muidu ei saa öelda, et Pokljuka MM oleks kuidagi eriliselt turvatud, pigem on üldine kontroll isegi pehmem kui mõnes teises kohas," lisas Tiisler.

"Laskesuusatamise mull püsib väga hästi," sõnas Margus Ader. "Üle kolme päeva anname ka meie proove, võistlejad ja hooldetiimid nagunii. See, mis puudutab all [võistluskeskusest eemal] olevat asja, on äärmiselt tõsisem kui Eestis. Kõik restoranid ja kohvikud on kinni, toidupoodi saab ainult nii, et üks tuleb sisse, teine välja. Seda jälgitakse väga põhjalikult."

"Sportlased teevad oma tööd edasi, ega midagi muud ju teha ei ole," tõdes Tiisler. "Praegu on lihtsalt nii. Sportlased keskenduvad sellele, mida nad peavad tegema, seda teeme ka meie."