Tobreluts: paarissegateatesõidus stardivad Talihärm ja Zahkna

"Kuna Joahnna on teinud väga head sõidud siin MM-il, siis anname talle seekord võimaluse seda sõita ja kuna naised sõidavad tegelikult ka kauem kui mehed ning tal on tugevam pool sõit, siis sellepärast see otsus selline on. Tuleb tiirus väikeseid riske võtta ja loodame, et saab hakkama," ütles Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Kolmapäeval olid võistlustules mehed. 20 km tavadistantsil sai Eesti parimana 33. koha Rene Zahkna. MM-il debüteerinud Robert Heldna ja Kalev Ermits said vastavalt 76. ja 94. koha.

"Rene kasutas oma trumbid ära, aga eks ikka see viimane lasketiir jääb natuke kripeldama. Mees on võimeline neli nulli ära laskma," kommenteeris Tobreluts Zahkna sooritust.

"Ermitsa puhul mõlemad lamadestiirud.. Esimene oli täiesti laiali, teine oli kobarjas vasakus ääres, võib-olla võttis vale asendi. Väliseid tegureid täna ei olnud. Seal oli pigem kas vale asend või tehti muid asju relva taga. Lamadestiirudesse jäi tema tänane sõit. Robi debüütvõistlus.. noorel poisil alalõug värises, kui tiiru tuli. Kaks esimest tiiru närveldas ja lõpus tegi oma asja. Treeningutel on ta väga kindlalt siin lasknud. Eks see võtab tugevamalgi MM-il jala värisema. Noor poiss, sai hea kogemuse. Rajal liigub enda kohta hästi. Hea esitus Robi poolt," lisas Tobreluts.