Oja hooajast: inimlikult tekib esimese mõttena, et ma pole midagi väärt

"Täna oli rajal väga raske tunne. Jaksasin sõita normaalselt, aga raskem oli kui sprindis või jälituses. Lasketiirudest on kõige rohkem kahju teise tiiru viimasest lasust, selle oleksin suutnud kindlasti alla lasta," võttis oma võistluse intervjuus ERR-ile kokku Johanna Talihärm. "Eks ta siin on kõigil sama seis. MM-i nädal, kui teha segapaaris, teade ja mass, siis see on väga karm nädal. Mina ei saaks väita, et mul suuskadega mingeid probleeme oleks olnud."

Neljapäeval sõidetakse MM-il paarissegateatesõit. Seda, kes Rene Zahknaga koos sõidab, pole peatreener Indrek Tobreluts veel otsustanud. "Arvan, et paarissega ei ole ainult minu tahtmise taga kinni ja selle otsuse teeb Indrek. Kui mulle see võimalus antakse, siis loomulikult ma tahan seda, võtan selle vastu ja lähen endast parimat andma," ütles Talihärm.

Korra teises ja kaks korda kolmandas tiirus eksinud Regina Oja pälvis tavadistantsil 62. koha. "Siin jäi natuke õnnest puudu. Just Indrekuga rääkisin. Tundusid niivõrd head lasud. Olen alati öelnud, et kui lasen mööda ja saan ise aru, siis on okei, aga praegu ma ei osanud ise ette näha ja sellest on kahju," rääkis Oja. "Sõidus ma suurt ei tee hetkel ja plaan oligi, et hoida ennast seal tagasi ja siis tiirus lasta korralikult. Oli teada, et kui ma tahan midagi ära teha, siis pean paremini laskma. Täna ma enda meelest tegin tiirudes hästi, aga need märgid ei kuku. Millestki on nagu puudu. Täna ma ei ütleks, et see oli kartus, sest negatiivset on nii palju. Sellest suutsin üle olla, aga mingi muu jama oli. Õnnefaktorist jääb ka puudu."

Kuidas on Ojale tänavune hooaeg mõjunud peale seda, kui ta mullu valiti parimaks Eesti laskesuusatajaks? "Inimlikus pildis tuleb esimese mõttena see, et ma ei ole mitte midagi väärt. Vaimse poolega olen pidanud eriti tööd tegema. Kui tulemused on kehvad, siis pean seda rõõmu leidma tavaelust. Hooaeg ei ole olnud see, mis ma ootasin. Mingi hetk sain aru, et kas lõpetan hooaja täitsa ära või teen nii hästi kui võimalik. Kõige kergem oleks alla anda, kes see lõpuks ütleb, mis õige on. Rõõmsaks ei tee, aga mis ei tapa, teeb tugevamaks ja võib-olla negatiivsed asjad toovad rohkem maa peale ja panevad mõtlema. Peale eelmist hooaega läksin liiga suure hurraaga peale. Peale seda hooaega olen hoopis tasakaalukam ja suudan nendest asjadest õppida."

Tuuli Tomingase võistluse rikkus eelkõige viimane tiir, kus ta eksis kahel lasul. Kokku neli trahviminutit, mis andis 75. koha. "Sõidutunne - hingamise pool oli hea, kõige parem nende päevadega võrreldes, aga jalad on otsustanud mitte koostööd teha. Iga ringiga läksid aina rohkem krampi. Uued saapad veidi aitasid, aga mitte eriti. Viimasel ringil panin lihtsalt käna, kuna jalad enam ei kandnud," rääkis Tomingas. "Krambid on hooaja algusest peale probleemiks olnud ja teatud ilmadega on see hullem. Mingil määral on ta minu eripära. Nüüd on see asi süvenenud ja lihased on kurnatud, ilmselt ei ole ära taastunud. See mängib väga suurt rolli siin võistlusel."