Talihärm: siin pakuti päris palju, kui oleks normaalselt lasknud

"Tiirus oli natuke probleeme. Lamades just. Ei suutnud saada kontrolli oma keha ja relva üle," lausus ta ETV-le. "Keeruline tunne oli, aga rajal oli vorm hea. Võib-olla suudan praegu rohkem välja pingutada, siis on tiirus ka raskem."

Asjaolu, et lõppkoht on ühe võrra madalamal kui sprindis, teda ei häiri. "See ei kripelda. Pigem see, et ma ei suutnud lasketiirus ära teha. Ma arvan, et siin pakuti muidu päris palju, kui oleks normaalselt lasknud."