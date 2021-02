Jasikevicius võitis Barcelona peatreenerina esimese trofee

Pühapäevase finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Cory Higgins viskas Barcelona kasuks 20 punkti, Rolands Smits lisas 13 punkti ja Nick Calathes 12 punkti ning üheksa korvisöötu. Reali resultatiivseim oli 17 punkti ja üheksa lauapalli kogunud Walter Tavares.

Barcelona krooniti Hispaania karikavõitjaks 26. korda, mullusel võitjal Realil on auhinnakapis 28 karikat. Pühapäevane triumf oli Barcelona peatreeneri Šarunas Jašikeviciuse jaoks esimeseks klubi eesotsas.

"See on väga tähtis võit, aga see ei lõppe siin - peame kohe Euroliiga mängudes sama dünaamikaga mängima. See võit on rõõm kõigi katalaanide ja selle projekti jaoks, sest klubi elab praegu üle raskeid aegu," rääkis Jašikevicius pärast võidukat finaali.

Ilus seeria hoiab Barcelonat (18-3) koduliigas esikohal oleva Reali (20-1) kannul, Euroliigas on Kataloonia hiid 17 võidu ja seitsme kaotusega liidriks.