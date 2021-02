Maardu Linnameeskond sõlmis noorte tulevikulootustega lepingud

Kõik mängumehed on 17-aastased. Kui Dovženok ja Ševtšenko on kohalikud mängumehed, siis Pantšenko on ukrainlane, kes alustab Eestis neljandat hooaega, kirjutab Soccernet.ee.

Maardu lisas, et ühtlasi tehti noortest kohe ka stipendiaadid. "Lisaks esiliigas mängimisele jätkavad kutid duublis väljakule astumist uue treeneri Dmitri Kruglovi juhtimisel," kirjutas Maardu Linnameeskond sotsiaalmeedias.

Loe rohkem Soccernet.ee-st.