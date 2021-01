Man United laenas Jesse Lingardi välja

28-aastane Lingard on Manchester Unitedis langenud peatreener Ole Gunnar Solskjäri silmis ebasoosingusse. Eelmisel hooajal alustas ta vaid üheksas liigamängus, kuid alanud hooajal pole kordagi platsile pääsenud. Kirjas on vaid kolm kohtumist karikasarjas ja liigakarikasarjas.

"See on minu elus uus peatükk," kommenteeris Lingard West Hami televisioonile. "Midagi ei ole garanteeritud, aga olen tulnud tegema kõva tööd, aitama meeskonda ja tooma oma kogemusi. See on peamine eesmärk."

Lingardil on 24 kohtumist ja neli väravat kirjas ka Inglismaa koondises, mille ridades tuli 2018. aasta MM-il neljandaks.