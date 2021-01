Jalgpalli Balti turniir peetakse juunis

Eesti, Läti ja Leedu jalgpalli alaliidud kinnitasid, et möödunud aastal edasi lükatud meeste koondiste Balti turniiri kohtumised peetakse tänavu juunis.

Eesti jaoks algab Balti turniir 1. juunil, kui kell 19 kohtutakse võõrsil Leeduga. Kolm päeva hiljem, 4. juunil kell 19 on Lätis vastamisi Läti ja Leedu koondised ning turniir lõppeb 10. juunil Eestis, kui kell 19 võõrustatakse Lätit. Eesti koondise osalusel peetavaid mänge näitab otseülekandes Eesti Rahvusringhääling. Publiku lubamine mängudele sõltub riikides kehtivatest reeglitest. Täpsed toimumiskohad teatatakse täiendavalt.

Kuna tegemist on 2020. aastal toimuma pidanud Balti turniiriga, siis kannab võistlus sümboolselt nime Balti turniir 2020. Sarnaselt nimetab UEFA tänavu aset leidvat Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri aastanumbriga 2020.

Eesti ja Läti meeste koondised on omavahel kohtunud 55 korda, millest Eestil on kümme võitu ja 19 mängu jäid viiki. Eesti ja Leedu on vastamisi olnud 49 korda, millest Eesti võitis 20 mängu ja kaheksa matši lõppesid viigiga.

Meeste koondist ootavad aasta jooksul ees MM-valikmängud, maavõistlused ja Balti turniir. Praegu teadaolevasse mängukalendrisse lisandub ka üks maavõistlus juunis ja üks septembris.

Eesti koondise mängud 2021 (kõik algusajad Eesti aja järgi):

24.03 kell 19.00 või 21.45* Eesti – Tšehhi, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

27.03 kell 19.00 Valgevene – Eesti (MM-valikturniir)

31.03 kell 18.45 Rootsi - Eesti, Stockholm Friends Arena (maavõistlus)

01.06 kell 19.00 Leedu - Eesti (Balti turniir)

10.06 kell 19.00 Eesti - Läti (Balti turniir)

02.09 kell 19.00 või 21.45* Eesti – Belgia, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

08.09 kell 21.45 Wales – Eesti (MM-valikturniir)

08.10 kell 19.00 või 21.45* Eesti – Valgevene, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

11.10 kell 19.00 või 21.45* Eesti – Wales, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

13.11 kell 21.45 Belgia – Eesti (MM-valikturniir)

16.11 kell 21.45 Tšehhi – Eesti (MM-valikturniir)

* sõltub UEFA otsusest