Thomas Häberli: olen rahul, kuidas mängijad hakkama said

"Esimene poolaeg oli päris hea. Meie plaan oli rünnakul kõrgemal mängida ja see õnnestus. Esimese mängu kohta - väga hea. Olime agressiivsed ning mäng oli üsna võrdne. Teine poolaeg oli natuke kehvem, aga eks peame sellega leppima," kommenteeris Häberli.

"Alguses mõtlesime tükk aega, kas on võimalik seda nii lühikese treenimise järel kasutada. Nüüd nägime, et on küll võimalik. Mängijad usaldasid meid. Nii et eks see ole üks võimalus, kuidas tugevate meeskondade vastu mängida, kuid me teame, et võime mängida ka nii nagu teisel poolajal: 4-2-3-1 asetusega. Olen igal juhul väga rahul sellega, kuidas mängijad hakkama said," lisas Häberli.

"See oli täiesti hea test meie jaoks ja kindlasti oli palju hetki, kus me saime hakkama. Nii et selles suhtes ma arvan on kindlasti arusaadavad need põhimõtted, mis treener tahab meieni tuua," arvas koondise kapten Konstantin Vassiljev.

Järgmine mäng on Eesti koondisel juba ametlik, MM-valikmäng, mis peetakse Tšehhiga 24. märtsil Tallinnas.