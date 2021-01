Eesti jalgpallikoondise ründaja käis operatsioonil

20-aastane Lepik vigastas põlve Eesti rahvuskoondise treeningmängus Ungari suurklubi Budapesti Ferencvarosi vastu. Eelmisel nädalal sai ründaja karmi diagnoosi, kui selgus, et enne sügist tal jalgpalliväljakutele asja ei ole. Nüüd on operatsioonil käidud, mis tähendab, et algab taastumisprotsess. "Operatsioon läks hästi," vahendab Lepiku kommentaari Soccernet.ee.

Lepik oli eelmisel hooajal Flora esiründaja Rauno Sappineni vahetusmängija. Ta käis Premium liigas väljakul 16 mängus (kokku mängis 260 minutit) ja lõi kolm väravat. Eesti koondise eest pidas Lepik neli mängu, kui osales Leedu, Põhja-Makedoonia, Armeenia ja Itaalia vastu.

