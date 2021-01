Karm vigastus sunnib Eesti koondise ründaja sügiseni väljaku kõrvale

20-aastane FC Flora väravakütt sekkus 0:1 kaotusmängus Ferencvarose vastu väljakule teiseks poolajaks, ent juba 65. minutil langes ta maha, kui proovis duellis pikka palli omaks võtta. Paariminutilise tohterdamise järel tõusis Lepik küll omal jalal püsti, ent mängu enam ei jätkanud, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd saabusid uuringute tulemused ja tõde on karm: Lepiku vasaku põlve ristatiside on katki, mis tähendab, et järgmised kaheksa-üheksa kuud tuleb tal taastusraviga tegeleda. Seega kui Lepik tänavu veel vutiväljakutele naaseb, siis kindlasti mitte enne sügist.

