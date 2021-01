USA-sse siirduda plaaninud Mikk Jurkatamm jätkab siiski Itaalias

Hooaja alguses ka Eesti esindusklubi BC Kalev/Cramoga trenni teinud Jurkatamm on Itaalias mänginud 15-aastasest alates, kuid tänavuse hooaja alguses oli tal plaanis teha täielik kannapööre ja siirduda ookeani taha Western Kentucky ülikooli. See minek teoks aga ei saanud ning nüüd on Jurkatamm tagasi enda jaoks tuttavas keskkonnas, vahendab Korvpall24.ee.

Serie A2 tasemel on Cento tänavu kogunud neli võitu ja kuus kaotust. Sellega ollakse B-grupis jagamas Jurkatamme varasema klubi Ravennaga 8.-9. kohta.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.