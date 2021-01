Sergei Zenjov liitus FC Floraga

"Hea meel on tagasi koju tulla. Ma pole juba 13 aastat Eesti liigas mänginud ning olen õnnelik, et hakkan just Floras mängima - suures klubis, meisterklubis! Soovin aidata meeskonnal võita meistritiitli ning teha häid tulemusi Euroopas," kommenteeris ründaja Flora kodulehele.

"Tuleb olla realistlik. Olen varsti 32 ja rohkem välislepinguid tõenäoliselt ei teeni," kommenteeris Zenjov venekeelsele ERR-ile. "Kaheaastane leping sobis mulle. Ühest aastast poleks mulle piisanud," lausus ründaja, lisades, et teistelt Eesti klubidelt pakkumisi ei olnud.

Zenjov debüteeris Meistriliigas 2006. aastal, kui mängis esmalt Pärnu Vapruse ja seejärel FC TVMK ridades. Veebruaris 2008 sõlmis ta oma esimese välislepingu Ukraina kõrgliiga klubiga Lvivi Karpatõ. Peale seda on ta mänginud Blackpoolis, Moskva Torpedos, Gabalas, Cracovias ning Karagandõ Šahtjoris.

Eesti koondise debüüdi tegi Zenjov 2008. aastal maavõistlusmängus Maltaga. Oma esimese värava lõi ta sama aastal maailmameistrivõistluste valikmängus Belgia vastu. Kokku on 31-aastane ründaja osalenud 87 koondisemängus ja löönud 13 väravat.