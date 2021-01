Eesti jalgpallikoondislane käis üle pika aja Itaalia kõrgliigas väljakul

Kubassova sekkus mängu 82. minutil, kui kõik väravad olid löödud, kirjutab Soccernet.ee. See tähendab, et lõppes tema pikk mängupõud, sest eelmine kord käis Kubassova oma koduklubi eest väljakul 7. novembril, kui Napoli kaotas Milanile. Kokku on Kubassova Itaalia kõrgliigas osalenud viies mängus.

Eelmisel hooajal esiliigas mänginud Napoli on 11 mänguga kõrgliigas saanud ainult ühe punkti ning asub 12 naiskonna konkurentsis viimasel kohal. Napoli väravate vahe on 8:23. Kuuendal kohal olev Roma on kogunud 16 punkti. Torino Juventus on teeninud maksimaalsed 33 punkti.