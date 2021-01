Juventus naasis võidurajale, Napoli langes kuuendaks

Koduväljakul mänginud Juventus haaras tabelikeskmik Bologna vastu eduseisu 15. minutil, mil Cristiano Ronaldo söödust sai jala valgeks Arthur. Võõrustajate teise värava lõi 71. minutil ameeriklane Weston McKennie.

Tabeli esiotsa meeskondadest pidi vastase paremust tunnistama Napoli, kes kaotas võõrsil Verona Hellasele 1:3. Napoli läks küll juba esimesel minutil Hirving Lozano väravast juhtima, aga Federico Dimarco, Antonin Baraki ja Mattia Zaccagni tabamused tõid kolm punkti võõrustajatele.

Liigatabeli liidrina jätkab 19 mänguga 43 punkti kogunud AC Milan, kellele järgnevad lnter (41 p) ja AS Roma (37 p). Ühe kohtumise vähem pidanud Torino Juventus on 36 silmaga neljas, samuti 18 kohtumist pidanud Napoli on 34 punktiga kuues.

Teised tulemused:

Lazio – Sassuolo 2:1

Parma – Sampdoria 0:2