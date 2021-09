Valgevene jäähokiliidu president sai pika karistuse

Rahvusvaheline jäähokiföderatsioon otsustas pärast kümnekuulist juurdlust määrata Valgevene jäähokiliidu juhile Dmitri Beskovile viieaastase keelu igasugusele riiklikule ja rahvusvahelisele tegevusele jäähokis.

IIHF märkis täna avaldatud pressiteates, et Beskov on otseselt mõjutanud Valgevene sportlasi avalikult toetama Valgevene režiimi. Samuti on Beskov ähvardanud ja diskrimineerinud mitmeid Valgevene jäähokimängijaid nende poliitiliste veendumuste tõttu.

Beskov sattus IIHF-i huviorbiiti juba eelmine aasta, kui Valgevene meedias hakati teda seostama meeleavaldaja Raman Bandarenka surmaga. Baskov ja kickpoksija Dmitri Shakuta jäid nii fotodele kui ka videotele isikutena, kes ründasid protestide ajal meeleavaldajat Bandarenkat. Bandarenka suri peksmise tagajärel saadud vigastustesse.

Baskovi karistus hakkab kehtima 10. septembrist 2021 ja on jõus kuni 8. september 2026.