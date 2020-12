Lahkamisaruanne: Maradona organismis polnud alkoholi ega narkootilisi aineid

Maradona suri kuu aega tagasi 60 aasta vanusena, kaks nädalat pärast Buenos Aireses läbi viidud ajuoperatsiooni.

Toksikoloogilise uuringuga ei tuvastatud jalgpallilegendi organismist alkoholi ega keelatud aineid, küll leiti jälgi depressiooni ja ärevushäirete raviks mõeldud retseptiravimitest. Ühtlasi oli Maradonal neeru- ja maksakahjustus.

Lahkamisaruandest selgus ka, et Maradona süda kaalus tavalisest südamest pea kaks korda rohkem. 1986. aasta maailmameistri advokaat Matias Morla on taotlenud Maradona surma põhjuste uurimiseks menetluse algatamist, väites, et kiirabi saabumiseks läks aega enam kui pool tundi. Prokurör lükkas selle aga ümber, kinnitades, et kiirabi saabus Maradona majja 12 minutiga.