Argentina senaator tahab Maradona riigi rahatähtedele trükkida

Tuhandepeesosel kupüüril, mis on väärt umbes kümme eurot, oleks ühel küljel kujutatud Maradona nägu ja teisel pool tema üht kuulsaimat väravat, selgitas Durango Argentina kongressile.

Novembris südamerabandusse surnud Maradona karjääri kaks kuulsaimat väravat sündisid 1986. aasta MM-veerandfinaalis Inglismaa vastu. Esimese, "jumala käe" all tuntud värava lõi ründaja rusikaga ning teise, sajandi väravaks tituleeritud tabamuse triblades mööda pooltest Inglismaa mängijatest.

"Asja iva ei seisne pelgalt meie ühe suurima iidoli mälestamises – sellel on ka majanduslik kasutegur. Leiame, et kui turistid siia tulevad, tahavad nad ühe "Maradona" endaga kaasa võtta," lisas Durango.

Ehkki La Pampa provintsi senaator ei öelnud otseselt välja, kumba Inglismaale löödud väravatest kupüüri tagaküljel kujutatud oleks, tekitas idee käega löödud tabamusest riigi rahatähel argentiinlaste seas vastakaid tundeid, sest seda võidakse näha kui illegaalse tegevuse propageerimist.

"Soovime Maradonat mälestada nii heas kui halvas. Ta on maailma kõige tuntuim argentiinlane. Projekti toetavad paljud, olgugi, et on ka neid, kes sellega ei nõustu," lausus Durango.

Praegusel Argentina tuhandepeesosel kupüüril on kujutatud riigi rahvuslindu Rufous hornerot.