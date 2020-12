Kreml Venemaa võistluskeelust: see on kahetsusväärne

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustas Venemaale määratud võistluskeeldu küll pisut vähendada, kuid sellest hoolimata ei pääse venelased ei 2021. aasta Tokyo suveolümpiale ega 2022. aasta Pekingi olümpiale enda lipu all võistlema. Kreml sõnas, et CAS-i otsus on kahetsusväärne.

Maailma Antidopinguagentuur (WADA) määras mullu detsembris Venemaa sportlastele nelja aasta pikkuse võistluskeelu, kas otsustas küll keeldu lühendada 2022. aasta 16. detsembrini, kuid see tähendab ikkagi, et Venemaa sportlased ei saa sel perioodil suurtel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, nende seas olümpiamängudel Venemaa lipu all võistelda, vahendab Reuters.

"Muidugi on see otsus kahetsusväärne, see on meie silmis negatiivne," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov. "Aga samas on peamine, et meie sportlased saavad siiski neil võistlustel võistelda, küll neutraalsetena."

Nimelt seisis CAS-i otsuses, et sportlased, kes enda puhtust tõestavad ega kanna ühtegi dopingukaristust, saavad võistelda neutraalsete sportlastena, kellel võib isegi võistlusdressi peal olla kirjas Venemaa, kuid selle kõrval peab sama suurelt olema ka "neutraalne sportlane". Keelatud on Venemaa lipp ja muu sümboolika ning ka Venemaa hümn.

"See otsus on Venemaa jaoks ikkagi nagu võit," ütles Venemaa antidopingu (RUSADA) juhi asetäitja Mihhail Buhhanov. "CAS ei keelanud puhastel sportlastel olümpial, paraolümpial ega MM-il võistlemist."

Spordiminister Oleg Matõtsin lisas, et positiivne on see, et keeld kestab vaid 2022. aasta detsembrini, mitte neli aastat, nagu oli algne karistus.