Messi tabamus tõi Barcelonale rasked võidupunktid

Eelmises mängus võõrsil 1:2 Cadizile alla jäänud Kataloonia meeskonnal oli liigatabeli 18. klubiga tükk tegemist: ehkki vastasest tehti enam kui neli korda rohkem pealelööke, suudeti skoor avada alles veerand tundi enne mängu lõppu. Kastanid tõi tulest meeskonna talisman Lionel Messi, kes realiseeris Frenkie de Jongi söödu.

Barcelona jätkab 20 meeskonna konkurentsis 17 silmaga kaheksandal kohal, olles võitnud 11 mängust viis. Viiki on mängitud kahel korral, kaotatud on neli kohtumist. Liider Real Sociedadist, kes mängis pühapäeval 1:1 viiki Eibariga, jäädakse maha üheksa punktiga, sama kaugel on ka teist kohta hoidev Madridi Atletico.

Tulemused:

Real Sociedad – Eibar 1:1

Real Betis – Villarreal 1:1

Elche – Granada 0:1

Barcelona – Levante 1:0