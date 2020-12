Pariisi olümpiamängudel jagatakse medalid breiktantsus

Pariisi olümpiamängude korralduskomitee tegi eelmisel aastal ettepaneku kaasata need neli ala ning jäi ootama rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) lõplikku otsust. Esmaspäeval teatas ROK-i president Thomas Bach, et ettepanek on kinnitatud.

Surf, sportronimine ja rulasõit kuuluvad ka Tokyo olümpiamängude kavva. Lisaks näeb Jaapani pealinnas toimuval suurvõistlusel sportlaseid mõõtu võtmas karates. Pariisi olümpiamängude korraldajad põhjendasid oma valikut sellega, et alad püüavad noorema generatsiooni tähelepanu.

Võõrustajalinnad saavad olümpiamängude kavva pakkuda omapoolseid spordialasid kooskõlas ROK-i uute reeglitega. ROK soovib olümpiamängude programmi uuendada, et kasvatada sponsorite, ringhäälinguorganisatsioonide ja nooremate fännide huvi.