Norra nelik koosseisus Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Bö ja Johannes Thingnes Bö kasutas võistluse käigus üheksa varupadrunit, neist neli võttis ankrumees Bö. Viimasel ringil pidi Bö mõnda aega sõitma ühe suusakepiga, kaotades pisut aega, kuid edu järgmiste ees oli piisavalt suur. Finišisse jõudis Norra ajaga 1:16.21,0, edestades 39,2 sekundiga Rootsit (0+7) ja 51,7 sekundiga Saksamaad (0+8).

Eesti nelik koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja Raido Ränkel sai 17. koha. Eesti käis kahel trahviringil ja kasutas 15 varupadrunit, võitjatele kaotati 6.16.9.

Eesti avavahetust sõitnud Zahkna läbis esimese tiiru puhaste paberitega, teises tiirus tuli ära kasutada kõik kolm varupadrunit ja vahetuse andis ta Ermitsale üle 18. kohal (+56,9). Ermits võttis lamadestiirus ühe varupadruni, püstitiiru järel tuli aga käia ühel trahviringil ja Eesti vahetas 19. meeskonnana (+2.12,4). Siimer kasutas esimeses tiirus kaht varupadrunit ja tõstis Eesti vahepeal 16. kohale, aga püstitiiru järel tuli temalgi käia trahviringil ja andis vahetuse Raido Ränkelile üle 18. kohal (+4.47,3). Ränkel tõstis enne esimest lasketiiru Eesti 17. kohale. Lamadestiirus võttis Ränkel ühe varupadruni, püstitiirus läks vaja kaht varupadrunit.

Finišisse jõudis 20 meeskonda, neli kaotasid võitjatele ringiga.

Enne sõitu:

Teatesõidus on stardis 24 meeskonda, Eesti stardinumber on 17. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja ankrumees Raido Ränkel.

Eesti eelmise hooaja parim tulemus tuli Oberhofis, kus saadi 13. koht. Esikümnesse jõudis Eesti viimati 2015. aastal, kui Ruhpoldingis saadi 10. koht.

Eelmisel hooajal sõideti teatesõitu kuuel korral, neist neli võitis Norra ja kaks Prantsusmaa, pjedestaalil käisid veel Saksamaa, Ukraina, Rootsi, Austria ja Itaalia.