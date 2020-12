Liverpool ja Porto kindlustasid Meistrite liigas edasipääsu

Liverpool sai 1:0 sai koduväljakul 1:0 jagu Amsterdami Ajaxist, kohtumise ainsa värava lõi 58. minutil Curtis Jones.

Senisest viiest mängust neli võitnud Liverpool kindlustas D-alagrupis esikoha, olles kogunud 12 punkti. Teisel kohal on Midtjyllandiga 1:1 viiki mänginud Atalanta, olles kogunud kaheksa punkti ning kolmas on Ajax seitsme punktiga. Viimases voorus mängivad Atalanta ja Ajax omavahel edasipääsu eest.

C-alagrupis mängis Porto kodus väravateta viiki edasipääsu juba kindlustanud Manchester Cityga. Viigipunkt tähendas, et Porto kindlustas alagrupis teise koha ja tagas samuti edasipääsu.

Seejuures saatis Gabriel Jesus küll palli Porto väravasse, kuid värav ei lugenud.

City on alagrupis 13 punktiga liider, Portol on teisena 10 punkti. Marseille avas võiduarve, alistades 2:1 Olympiacose, mõlemal on nüüd kolm punkti peal.

Veelgi põnevamaks läks seis B-alagrupis, kus liider Mönchengladbach jäi kodus 2:3 alla Interile, seejuures ei loetud ära Saksa klubi 83. minuti väravat, mis seadnuks viigi jalule.

Mönchengladbachil on liidrina kaheksa punkti, järgneb teist korda Madridi Reali alistanud Donetski Šahtar seitsme punktiga ning kolmas on Real samuti seitsme punktiga, Interil on neljandana viis punkti. Viimases voorus kohtub Inter kodus Donetskiga ja Real võõrustab Mönchengladbachi.

A-alagrupis mängis edasipääsu juba taganud Müncheni Bayern võõrsil 1:1 viiki Madridi Atleticoga. Joao Felix viis võõrustajad 26. minutil juhtima, Bayernile päästis viigipunkti Thomas Müller, realiseerides 86. minutil penalti.

Bayernil on alagrupi liidrina 13 punkti, Atletico on kuue punktiga teine ning 3:1 Moskva Lokomotiivi alistanud Salzburg on nelja punktiga kolmas. Lokomotiivil on kolm punkti. Viimases voorus mängib Bayern kodus Lokomotiiviga ja Salzburg võõrustab Atleticot.