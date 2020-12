Kümnekesi lõpetanud Manchester United kaotas Pariisi Saint-Germainile

Prantsusmaa meistrid asusid viienda vooru matši juhtima juba kuuendal mänguminutil, kui Kylian Mbappe söödust avas skoori Neymar. Manchester United viigistas seisu Marcus Rashfordi 32. minuti väravast, ent teisel poolajal läks PSG mängu uuesti juhtima, kui jala said valgeks Marquinhos (69.) ja Neymar (90+1.). United lõpetas kohtumise kümnekesi, sest 70. minutil teenis teise kollase kaardi Fred.

Grupi teises tänases mängus alistas RB Leipzig koguni seitsmeväravalises põnevuslahing Istanbuli Basaksehiri 4:3. Kodus mänginud Türgi klubi jäi külaliste vastu 0:2 ja 1:3 kaotusseisu, ent suutis 85. minutiks seisu 3:3-le viigistada. Leipzigi võiduvärava lõi teisel lisaminutil Norra ründaja Alexander Sörloth.

Viie vooru järel on seis H-alagrupis ülimalt tasavägine, sest kolmel meeskonnal on üheksa punkti. Liidrina jätkab Manchester United, kellele järgnevad PSG ja Leipzig. Edasipääsulootused minetanud Istanbul on kolme silmaga viimane. Viimases voorus kohtub PSG Istanbuli Basaksehiriga, Leipziga võõrustab Unitedit.

Teised tulemused:

E-alagrupp

Krasnodar – Rennes 1:0

Sevilla – Chelsea 0:4

F-alagrupp

Dortmundi Borussia – Lazio 1:1

Club Brugge – Peterburi Zenit 3:0

G-alagrupp

Ferencvaros – Barcelona 0:3

Juventus – Kiievi Dünamo 3:0