Rooba: ühel hetkel sai täiesti utoopilisena tundunud unistusest reaalsus

Juba 2008. aastal üle lahe kolinud ning Espoo Blues U-16 meeskonnaga liitunud ja juba esimesel hooajal vägagi head hoogu näidanud Rooba sõnas Eesti Jäähokiliidule, et toona oli tegu tema kohaga. Soome asus kodule lähedal, mis võimaldas tal kaugõppes gümnaasiumi lõpetada, samuti tänu lugematutele noorteturniiridele ning laagritele oli keskkond juba mõneti tuttav. Ühtlasi on Soome näol tegu täieliku omaealiste maailma tipptasemega.

"Ka hetkel on tegu kindlasti endiselt minu kohaga, muidu ma ju siin poleks," rääkis Rooba. "See, mida toob tulevik ja järgmine hooaeg - näeme siis, kui hetk on selleks õige.''

Oma debüüdi SM-liigas tegi Rooba hooajal 2011/2012, kui Espoo Bluesi ridades toona 18-aastasena esmakordselt suures mängus jääle uisutada sai. Kuidas see mõjus unistamisele ning eesmärkide seadmisele? "Ma arvan, et minu puhul oli see kindlasti väga hea mõjuga. Mingil hetkel täiesti utoopilisena tundunud unistusest sai reaalsus ning see andis mulle julgust unistada veel suuremalt ja näha veel rohkem oma unistuste nimel vaeva," jätkas Rooba.

Mis on see x-faktor, mis aitab Roobal raskustega toime tulla, kui mõtleb, et enam ei jõua? "Ma ei ütleks, et see on x-faktor, pigem on tegu ''ma ei anna alla'' mõtteviisiga, mille vanemad mulle pärandanud ning õpetanud on. Aegajalt tuleb ka juhe stepslist välja tõmmata, puhata, olukord nullida ning siis jälle uue energiaga otsast peale hakata. Ka see on täiesti normaalne viis, kuidas raskeid hetki käsitleda," ütles Rooba.

Millist mõju on praegu maailmas pahandust külvav koroonaviirus avaldanud Roobale nii individuaalselt kui meeskondlikult? "Kindlasti on senine hooaeg nii individuaalselt kui meeskondlikult koroona pärast keeruline olnud. Individuaalselt on see tähendanud põhimõtteliselt sotsiaalelu täielikku puudumist, mis tavaliselt on olnud parimaks vahelduseks tihedale mängude ja treeningute graafikule," kirjeldas Rooba. "Meeskondlikult on olnud suurimaks probleemiks erinevad palga(vähenduse)läbirääkimised ning muud finantsraskused, mis kogu meie liigat on tabanud. Loomulikult nii meeskondlikult kui individuaalselt on suureks probleemiks olnud publiku osaline või täielik puudumine mängudelt.

Kui praegu on kiirus selleks märksõnaks, mis hokis otsustavaks saab, siis mida võiks veel tulevik tuua? "Fakt on see, et hoki muutub iga aastaga kiiremaks. Hokimängijate kui sportlaste võimalused end füüsiliselt (kiirus, jõud, osavus jne) arendada on muutunud peaaegu piiramatuks, mis toob kaasa selle, et mäng muutub lisaks kiirusele ka veelgi palju tehnilisemaks. Eks mängu olemus jääb alatiseks samaks, aga kiiruse, osavuse ning loovuse lisandumine muudab hokit kindlasti veelgi atraktiivsemaks ning põnevamaks," kinnitas Rooba.

Milline on Rooba kõige edukam hooaeg karjääri jooksul ning milline hokimoment, ei unune kunagi? "Ma ütleks, et hetkel on individuaalselt mu edukaim hooaeg olnud kindlasti eelmine hooaeg. Kui nüüd mõelda meeskondlikult võidetud auhindade peale, siis oli vast edukaim 2017/2018 hooaeg, kui kõigepealt võitsime JYP-iga Meistrite liiga tiitli ning hiljem saavutasime Eesti koondisega Leedus I divisjoni B-alagrupis pronksmedali," ütles Rooba. "Hetk, mis kunagi ei unune ning olen korduvalt oma peas läbi elanud, on mu esimene Liiga värav 2013. aastal Espoo Blues-i särgis."