Bayern seljatas Bundesliga tippude heitluses Dortmundi

Robert Lewandowski saatis palli väravasse kolmel korral, kuid kahe tabamuse puhul oli eelnevas olukorras fikseeritud suluseis. Poolakale läks kirja 48. minutil sündinud värav, sellele lisandusid David Alaba 45+4. ja Leroy Sane 80. minuti tabamused. Dortmundi väravate eest hoolitsesid Marco Reus 45. ja Erling Haaland 83. minutil.

Bayerni õhtut võib aga varjutada Joshua Kimmichi vigastus. 25-aastane Saksamaa koondislane pidi väljakult lahkuma avapoolaja lõpus ning Saksamaa meedias spekuleeritakse, et Kimmich võis rebestada põlvesidemed.

32-aastane Lewandowski ja temast 12 aastat noorem norralane jätkavad aga võimsas hoos. Bayerni tipuründaja on Bundesligas viie mänguga löönud kümme väravat, Haaland on skoori teinud viimases viies kohtumises ja on kõigi sarjade, kaasa arvatud Rahvuste liiga, peale löönud juba 15 väravat.

18 punkti kogunud Bayern jätkab liiga liidrina, neile järgnevad Leipzig (16), Dortmund (15) ja üllatusmeeskonnana Berliini Union (12).

Teised tulemused:

Augsburg - Hertha 0:3

Mainz - Schalke 2:2

Leipzig - Freiburg 3:0

Stuttgart - Frankfurt 2:2

Union - Bielefeld 5:0