Ülivõimsas hoos Lewandowski püstitas järjekordse rekordi

Esmalt jätsid Frankfurdi kaitsjad Lewandowski karistusalas markeerimata ja poolakal polnud 10. minutil Kingsley Comani söödu realiseerimisega raskusi, 26. minutil saatis ta peaga väravasse Joshua Kimmichi nurgalöögi ning pani kübaratrikile punkti täistunni saabudes, kui sahistas külalismeeskonna võrku Douglas Costa hea söödu järel.

32-aastane Lewandowski on Saksamaa kõrgliigas viie mänguga löönud kümme väravat, ükski teine pallur pole Bundesliga ajaloos varem nii kiirelt sellise väravasaldoni jõudnud. Bayern on samal ajal löönud 22 väravat, ka see tähistab uut kõrgliiga rekordit.

Sellele vaatamata jätkab tiitlikaitsja tabelis teisel kohal - laupäeval 2:1 Berliini Hertha alistanud RB Leipzig on kogunud 13 punkti, Bayernist ühe silma rohkem. Schalke Manuel Akanji, Erling Haalandi ja Mats Hummelsi väravate toel 3:0 alistanud Dortmundi Borussial on kolmandana 12 punkti.

Mönchengladbachi Borussia oli laupäeval 3:2 üle Mainzist, Berliini Union ja Freiburg leppisid 1:1 viiki.