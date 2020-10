Bayern lõi taas neli väravat, Lewandowski jätkab hiilgavas hoos

Nii Thomas Müller kui Robert Lewandowski lõid Bayerni võidumängus kaks väravat, sealjuures on Poola staar sellel hooajal Bundesligas nelja mänguga löönud juba seitse väravat. Eelmisel hooajal jäi tema saldoks 34 tabamust 31 mängus.

Ka eelmises voorus Herthale neli väravat löönud Bayern on tabelis üheksa punktiga teisel kohal, sama palju punkte on kogunud ka Dortmundi Borussia, kes oli laupäeval 1:0 üle Hoffenheimist. Tabeliliidrina jätkab laupäeval 2:0 Augsburgi alistanud Leipzig, kellel on kümme silma.

Teised tulemused:

Mönchengladbachi Borussia - Wolfsburg 1:1

Freiburg - Bremeni Werder 1:1

Berliini Hertha - Stuttgart 0:2

Mainz - Leverkuseni Bayer 0:1