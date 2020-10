Bottas edestas ajasõidus Hamiltoni

"Ma teadsin viimasel ringil, et pean riskeerima ja sõitma kõvasti ning auto kuuletus," kommenteeris hooaja kolmandat etapivõitu ihkav Bottas. "See on hea koht, kust homme alustada ja ootan võistlust."

Hamilton raputas endale tuhka pähe. "Valtteri tegi suurepärast tööd, aga minu enda ring oli kehv. Selliseid asju juhtub. See ringrada on imeline - eriti kiirus, mille siin saavutame," lausus britt.

Kahe Mercedese piloodi järel oli kolmas hollandlane Max Verstappen (Red Bull; +0,567), neljas prantslane Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,893), viies austraallane Daniel Ricciardo (Renault; +0,911) ja kuues Red Bulli teine piloot Alexander Albon (+0,963).

Ferrari esinumber Charles Leclerc sõitis välja seitsmenda aja (+1,007) ning tema võistkonnakaaslane Sebastian Vettel oli 14. ja viimases kvalifikatsioonisessioonis ei osalenud.