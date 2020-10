Tottenhami duo Son ja Kane on alustanud võimsalt Inglismaa kõrgliigat

Kui Burnley ja Tottenham Hotspursi mängus avapoolajal väravaid ei nähtud, siis teisel sahistas võrku Heung-Min Son. Resultatiivse söödu andis Harry Kane. Son on seejuures hetkel Inglismaa kõrgliiga resultatiivseim mängija. Ta on kuue kohtumise jooksul löönud kaheksa väravat. Kane sai oma nimele aga Inglismaa kõrgliiga rekordi, sest varem ei ole keegi kuue esimese kohtumise jooksul osalenud 13 värava sündimises. Nimelt on inglane löönud uuel hooajal viis väravat ja andnud kaheksa resultatiivset söötu.

Teises kohtumises mängisid Brighton ja West Brom 1:1 viiki. Avapoolajal asusid võõrustajad juhtima, kui omavärava sai kirja West Bromi mängija Jake Livermore. Teisel poolajal õnnestus külalistel siiski seis viigistada, kui 83. minutil oli täpne Karlan Ahearne-Grant.

Liigatabelis kerkis Tottenham 11 punktiga viiendale positsioonile, Burnley jätkab ühe silmaga 18. kohal. Brighton on viie punktiga 16. tabelireal ning West Brom kolme punktiga 17. positsioonil.