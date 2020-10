Maailmarekordist kahe tabamuse kaugusel olev Velleste sihib olümpiapääset

Männiku jahilasketiirus märke purustav Reino Velleste on maailmarekordist vaid kukesammu kaugusel. Sel hooajal jäi kaarrajal konkureerival Eesti tipul kahel võistlusel maailmarekordist puudu vaid üks tabamus. Kahel korral sai ta finaalis kirja 59 tabamust maksimaalsest 60-st ja võttis nii ala finaali Eesti rekordi oma nimele.

"See hooaeg oli minu arust väga hea. Suutsin lasta Eesti rekordi, korrata isiklikke rekordeid ja sain ühe suure võidu kevadel, milleks oli siis üks Euroopa suuremaid grand prix'sid," rääkis Velleste ERR-ile.

Enam kui saja võistlejaga Küprosel toimunud GP võitnud Velleste arengu on taganud järjepidev ja kvaliteetne töö. Järgmiseks sihiks on olla supervormis mais Horvaatias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, kus ta soovib võita Tokyo olümpiapääset. Kaarraja põhiharjutuses viis Velleste oma rekordi 123 tabamuseni 125-st. Nii on ta põhiharjutuses maailmarekordist nüüd kahe tabamuse kaugusel.

"Me teeme tulevastel EM-idel kõik, et võtta olümpiakoht Tokyosse.

Eks see [tulemus] jääb isikliku rekordi lähedale. Kui lasen isikliku rekordi, siis suure tõenäosusega saan kohe Tokyosse."

Sportlastee alguses lumehanges ja kõva külmagi harjutanud Kehtnast pärit 24-aastast Vellestet sügisene Eesti vihm ei murra, kuid selleks, et teha tippsporti, on vaja vastavaid tingimusi ja nii alustab ta detsembrist Küproselt pikka välislaagrite rida.

"Väiksena sai väga palju aega lumehanges veeta relvaga, aga täna teeme tippsporti ja tippsporti ei saa teha lumehanges. Selleks on vaja leida võimalused, et minna ja lasta heades tingimustes, et mitte oma tervist tappa."

Velleste tõusu arhitekt on Peeter Päkk, kes töötanud treenerina Inglismaal, Islandil, Hispaanias, Soomes. Kolme aasta eest alustas ta tööd Vellestega ja oma teemantit sõidab ta lihvima 180 kilomeetri kauguselt Tartust.

"Alati kui ma helistan, et võiks trenni minna, siis ta keerab auto võtit ja sõidab Tallinnasse. Täna küll õnneks mitte ainult minu pärast, et oleme leidnud neli 14-aastast poissi, järelkasvu on, kes siis käivad meiega koos Männikul trenni tegemas," selgitas Velleste.

Peeter Päki poeg Robert Päkk aitab Eesti meistrit mentaalse ettevalmistusega, sest märkide täpseks tabamiseks peab lisaks heale füüsisele ja laskmistehnikale näitama ka suurepärast keskendumisoskust.

"See keskendumisvõime peab olema meeletult tugev, sest märk lendab 92 km/h ja et sa seda näeksid, siis see vajab meeletut keskendumist."

Kaitseväe palgal olnud tippsportlaste rühma likvideerimisega kadus Velleste jaoks oktoobrist alates väga oluline toetus, kuid ta ei nurise vaid on kogu ihu ja hingega pühendunud täisprofina laskmisele.