Taas tippudega väljakut jagav Tammik: see on kogu elu mu unistuseks olnud

Augustis Hispaania kõrgliigaklubi Santa Teresaga liitunud Tammik on oktoobris alanud liigahooajale teinud soliidse alguse, saanud mänguaega ja panustanud väravasööduga. Kõrge tase nõuab veel harjumist, aga eesmärgid on samuti kõrged.

"Praegu on alles algus, raske on veel öelda, mis on mu täpne roll," rääkis Tammik ERR-ile. "Senimaani olen väga rahul, olen saanud mänguaega ja püüan veel rohkem mänguaega saada. Peamine ongi see, et ma saaksin piisavalt kogemust, et sellel tasemel siis lõpuks täiesti harjuda ja toime tulla."

Eelmisel nädalavahetusel sekkus Tammik varupingilt kohtumises tõelise tippnaiskonna, Madridi Atletico vastu.

"Kui ma väljakule sain, siis olin lihtsalt nii üllatunud, et mängin maailmatasemel mängijate vastu," tõdes Tammik. "See on terve elu mu unistuseks olnud, aga ma arvan, et me saime võistkonnana väga-väga hästi hakkama nende vastu. Ka mul endal tuli väga hästi välja ja oleksin peaaegu värava löönud ja ka väravasöödu andnud."

Homme ootab ees koondisemäng teise kõva tegijaga, valitseva Euroopa meistri Hollandi naiskonnaga.

"Koondises on alati au olla. Väga kõva vastane. Lähemegi, lihtsalt anname endast parima, mis meil anda on ja hindame vastast vastavalt," sõnas Tammik.

Järgmisel teisipäeval mängib naiste koondis kodus Sloveeniaga.