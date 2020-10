Naiste jalgpallikoondis kohtub EM-valiksarjas Hollandi ja Sloveeniaga

Esmalt kohtub Eesti 23. oktoobril Groningenis valitseva Euroopa meistri Hollandiga ning seejärel võõrustatakse 27. oktoobril A. Le Coq Arenal Sloveeniat. Peatreener Jarmo Matikainen on koosseisu kaasanud 27 mängijat, Hollandisse lennatakse 23 mängijaga.

"Meid ootab ees kaks rasket mängu, kui lähme vastamisi Hollandiga, kes on vaieldamatult üks Euroopa tippvõistkondi ja Sloveeniaga, kes on samuti tugevast klassist. Nägin neid eelmisel aastal omavahel mängimas ja see oli väga hea vastasseis. Meie jaoks on need kohtumised samas hea võimalus ennast proovile panna ja näha, kus oma arengus oleme," sõnas koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Koondise koosseisu kuulub mängijaid kohalikust liigast ja kuuest välisklubist. Erinevatel põhjustel jäävad mängudest eemale Mari Liis Lillemäe, Kethy Õunpuu, Ulrika Tülp ja Inna Zlidnis. Nimekirja kuulub viis potentsiaalset debütanti.

"Alati on kahju, kui on mängijaid, kes on sunnitud eemale jääma, sest see on kindlasti suurepärane võimalus mängida suure kaliibriga vastaste vastu. Samas väikese riigina teame, et meil on sellised väljakutsed ja peame nendega kohanema," lausus peatreener

Septembris peetud koondiseaknas pidas naiste koondis olude sunnil oma kodumängu Lätis Jurmalas. Sel korral võõrustatakse Sloveeniat Tallinnas. "See on suurepärane, et saame tulla tagasi kodumurule enda poolehoidjate ette. Augustis A. Le Coq Arenal peetud maavõistluses Lätiga valitses hea atmosfäär ja loodame, et sama kordub ka nüüd," ütles Matikainen.

Hollandiga mängib Eesti koondis 23. oktoobril Euroborgi staadionil Eesti aja järgi kell 20.30. Kohtumine Sloveeniaga leiab aset 27. oktoobril A. Le Coq Arenal algusega kell 19.

Käimasolevas valiktsüklis on Eesti teeninud kuue kohtumisega ühe punkti ja asub viiendal kohal. Kuueliikmelises alagrupis hoiab liidrikohta Holland, kes seitsme mänguga saanud kirja maksimaalsed 21 punkti. Sloveenia on seitsmes kohtumises kogunud 12 punkti ja sellega ollakse kolmandal tabelireal.

Naiste koondise koosseis mängudeks Hollandi ja Sloveeniaga:

Väravavahid:

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 26/0

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 11/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Saku Sporting 0/0

Kaitsjad:

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 82/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 49/1

Ketlin Saar (02.05.1997) – JK Tallinna Kalev 34/1*

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 23/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 6/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 7/0

Marve Bessmertnõi (11.04.1988) – Pärnu JK Vaprus 2/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad:

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 113/20

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 91/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 71/6

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 44/5

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 44/1

Lisette Tammik (14.10.1998) – Santa Teresa (ESP) 41/2

Merily Toom (20.08.1994) – Saku Sporting 36/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 12/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 8/1

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 7/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting de Charleroi (BEL) 6/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 4/0

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tallinna Kalev (laenul KSK Štrommist) 3/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kärt Hüdsi (04.09.2003) – Põlva FC Lootos 0/0

* Kuulub koosseisu vaid teises mängus Sloveenia vastu

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Kehalise ettevalmistuse treener: Andrei Veis

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Mänedžer: Raili Ellermaa

Videoanalüütik: Egon-Eret Rinaldo