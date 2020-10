Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub EM-valikmängudeks

Eesti naistekoondis on pärast kevadel puhkenud koroonapandeemiat saanud kolm korda koos mängida. Kui maavõistluses suvel võideti Lätit, siis eelmistes valikmängudes kaotati septembris Kosovole ja Venemaale.

"Olen nõus, et need olid väga rasked mängud, aga need olid ka väga olulised mängud, sest teame, kus me nüüd oleme," kommenteeris koondise peatreener Jarmo Matikainen ERR-ile. "Mulle meeldib väga see, et kui esimene mäng oli, siis me ei olnud rahul. Koondis ei olnud rahul, mängijad ei olnud rahul, treenerid ei olnud rahul ja me teadsime, et ootasime rohkem ja mulle meeldib, et meil on see mentaliteet, et teame ja tahame. Me võtsime need head asjad kaasa."

Hollandiga mängis Eesti ka eelmisel suvel ja kaotasime siis valitsevale Euroopa meistrile 0:7. "Nad on väga kiired, nad on füüsilised ja neile meeldib teha tsenderdusi meie kasti ja tulla äärte pealt... Kindlasti saab meil kaitseliinis olema väga väga tugev päev," arvab koondise väravavaht Getriin Strigin.

Striginil tuleb väravasuul seista vastu ühele maailma parimale naisjalgpallurile, Vivianne Miedemale. Mis tunne see on? "Jah, just viimane mäng ta lõi Tottenhamile kolm tükki... Pean mainima, et kui väravas olla, siis sa tegelikult ei mõtle, kes see sinu poole tuleb, et sul ei ole meeles, et tema nüüd eelmine mäng lõi kolm või neli või kümme, et sa ikkagi võtad üks hetk korraga."

Koondis kohtub Hollandiga reedel, Sloveeniaga mängitakse järgmine teisipäev kodus.