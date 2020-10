Viimsi ja Vändra selgitavad naiste jalgpalli rahvaliigas võitja

Viimsi MRJK võitis I alagrupis kümnest mängust üheksa ning kogus 27 punkti. Vändra JK Vaprus mängis II alagrupis kokku üheksa mängu, millest võitis viis ja kogus seega kokku 19 punkti. Kolme alagrupi peale kokku osales turniiril 17 naiskonda.

Poolfinaalis kohtus Viimsi Valga Warrioriga ning tänu endise noortekoondislase Inger Fridolini väravatele alistati vastased 2:0. Teises poolfinaalis läks võitja välja selgitamiseks vaja penaltiseeriat, kui Vändra Vapruse ja Tartu Welco vahelise kohtumise normaalaeg lõppes 1:1 viigiga. Seitsmendal minutil asus Vändra Monica Raaga tabamusest juhtima, kuid Welcol õnnestus värav lüüa esimesel üleminutil ning sellega mäng ka penaltiteni viia. Seal saatis edu Vapruse naiskonda, kes kindlustas edasipääsu.

"Meil on väga hea meel, et naiste rahvaliigas osales sel aastal arvukalt võistkondi ja tasavägiseid mänge jätkus palju," märkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "Ees ootab põnev finaal, sest vastamisi on eelmise aasta võitja Viimsi ja varem kahel korral võitjaks tulnud Vändra."

Finaal on pealtvaatajatele tasuta, kuid EJL soovitab siiski inimestel järgida koroonanõudeid. Soovituslik on kanda maski ning hoida teiste inimestega vahet. Sümptomite ilmnemisel palutab jalgpalliliit jääda koju.