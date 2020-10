Viljandi esimene rahvajalgpalli sügiskarikas jäi kodulinna

Kutsetega rahvajalgpalliturniiri eesmärk oli pakkuda võistkondadele, kel hooaeg selja taga, ent mänguisu veel suur, mõnusat ja pingevaba ajaveetmist armastatud spordiala harrastades. Nelja tunni vältel mängisid kõik seitse võistkonda üksteisega läbi. Ühtlase tasemega ning sportlikku pinget pakkunud turniiril võidutses penaltiseeria järel kohalik Viljandi Tuleviku harrastajate meeskond.

Mõõduvõtmisel osalesid peale Tuleviku harrastajate veel Tõrvandi Helia Puit, JK Anija, JK Vatla, FC Heimtali ning Pärnu Vaprus kahe võistkonnaga. Kõigil võistkondadel oli lubatud oma tavapärast koosseisu täiendada ühe mängijaga, kes ei osalenud lõppenud hooajal rahvaliigas B-tasandi mängudes.

Mängiti 7+1 formaadis 15-minutilisi matše ning iga võistkond sai kirja kuus mängu. Punktideta ei jäänud ükski meeskond ning skoorid püsisid madalad, erakordselt palju kohtumisi mängiti viiki.

Tänu tasavägistele kohtumistele kujuneski turniiri käik sedasi, et kogu turniiri esikolmik jäi kõige viimase mängu otsustada, milles kohtusid Pärnu Vapruse must meeskond ning JK Vatla. Pärnakad vajasid kogu turniiri võiduks tollest kohtumisest vähemalt viigipunkti, Vatla mängijad aga teadsid, et kui Vaprust õnnestub võita, tagavad nemad endale pronksmedalid. Kaotuse või viigi korral loovutanuks nad need FC Heimtalile.

Vatla võitiski pineva kohtumise 2:0 ning see tähendas turniiri reglemendi järgi, et turniiri üldvõitja pidi selgitama penaltiseeria, kuna Vapruse must meeskond ja Tuleviku harrastajad olid kogunud võrdselt 12 punkti. Karistuslöökide võistluses osutus täpsemaks Tuleviku võistkond tulemusega 4:3 ning sai pea kohale tõsta ajaloo esimese Viljandi sügiskarika.

Võidukasse meeskonda kuulusid väravavaht Ergo Hünerson, kapten Mirko Gedvil, Villu Läne, Tanel Olev, Martin Rennit, Ülar Koni, Kristjan Kändla, Lauri Hollo, Hugo Laanisto, Reigo Võip ning Rivo Telve.